وصل الرياض، اليوم، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. وكان في استقبال فخامته بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب بفخامته في بلده الثاني المملكة العربية السعودية.

مراسم استقبال السيسي

كما كان في استقبال فخامته، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.

وفور نزول فخامة رئيس مصر من الطائرة قدمت طائرات الصقور السعودية استعراضاً جوياً رسمت خلاله ألوان العلم المصري ترحيباً بوصول فخامته إلى المملكة.

وبعد استراحة في صالة التشريفات في المطار، صحب سمو ولي العهد، فخامة رئيس مصر، في موكب رسمي إلى الديوان الملكي.

الوفد المصري المرافق

وقد وصل بمعية فخامة الرئيس المصري، معالي وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد محمد علي، ورئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، ومدير مكتب فخامة رئيس الجمهورية اللواء محسن علي، ورئيس الحرس الجمهوري اللواء مصطفى شوكت.