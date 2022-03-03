جدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التأكيد على عدم التهاون مع الفساد والمفسدين وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

مفهوم الدماء الملكية

وقال ولي العهد في حوار له مع مجلة أتلانتيك :نحن في السعودية ليس لدينا مفهوم الدماء الملكية، وطريقتنا كأسرة مالكة هي خدمة الشعب والحفاظ على وحدته، نحن جزء من الشعب، فعلى سبيل المثال، والدتي ليست من الأسرة المالكة، بل من أسرة قبلية، من قبيلة العجمان من قبائل يام، وعددهم ما يقارب مليون نسمة في السعودية، وإذا نظرتم إلى الأسرة المالكة، ستجدون أننا نتزوج من عامة الناس، وأننا جزء منهم، نحن نعيش هنا وتربينا هنا، ونحن جزء من شبه الجزيرة العربية.

وتابع : لقد كنا نحكم المناطق كـ بني حنيفة منذ كُتب التاريخ، وحتى قبل الإسلام وقد أسسنا الدرعية الأولى، في وقت غير معروف، ثم أسسنا الدرعية الثانية قبل 600 سنة، وأسسنا السعودية قبل 300 سنة، لذا نحن جزء من الشعب، وليس لأي فرد من الأسرة المالكة حق خاص ليمارسه ضد الشعب، وإذا تخطى حدًّا فسيُعاقب مثل أي شخص في السعودية، وإذا ارتكب جريمة فسيُعاقب ويواجه القانون كأي شخص في السعودية، أما كونه فرداً من الأسرة المالكة فهو لقب عليه احترامه.

القانون يطبق على الجميع

وأضاف ولي العهد أن القانون في المملكة يطبق على الجميع دون استثناء وأضاف أن ما حدث في الريتز كارلتون كان رسالةً قوية، لتأكيد إصرار الدولة على اجتثاث الفساد وأضاف : لقد اعتقد البعض أن السعودية كانت تحاول اصطياد الحيتان الكبيرة والمحترفة، لكنهم بحلول عام 2019م إلى 2020م، أدركوا أنه حتى لو سرق أحدهم 100 دولار فسيدفع الثمن.