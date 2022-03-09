يعكس صدور نظام الأحوال الشخصية الجديد خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري، التزام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إطلاق هذا النظام وفق الموعد الذي سبق أن حدده سموه ديسمبر الماضي؛ في تأكيد منه- يحفظه الله- على أهمية هذا المشروع وانعكاساته على استقرار الأسرة والمجتمع.

وكان ولي العهد قد أوضح عندما صدر نظام الإثبات بتاريخ 24 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 28 ديسمبر 2021م أن نظام الأحوال الشخصية سيصدر خلال الربع الأول من عام 2022م، وهو ما تحقق بالفعل.

اهتمام محمد بن سلمان بتطوير التشريعات:

وتحظى منظومة التشريعات المُتخصصة بإشراف ومتابعة مباشرة من سمو ولي العهد، وهو ما يعكس حرصه الكبير- يحفظه الله- على تطوير المنظومة التشريعية بالكامل؛ بما يُعزز من مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الناجزة، ويضمن تحققهما بالشكل الكامل.

إصلاح وتطوير البيئة التشريعية:

ويؤكد حرص سموه على إصلاح وتطوير البيئة التشريعية؛ ما لذلك من أثر كبير في القضاء على جميع الإشكالات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة في أوقات سابقة.

التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح:

وأكد ولي العهد أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح أخذًا بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، وأن نظام الأحوال الشخصية يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق.

وأوضح سموه أن النظام جاء شاملًا في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظمًا لمسائل الأحوال الشخصية تنظيمًا دقيقًا بكافة تفاصيلها، وأنه سيدخل حيز النفاذ بعد 90 يومًا من نشرة في الجريدة الرسمية.