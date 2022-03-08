اصطحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم، في جولة بمعرض الدفاع العالمي 2022 بالرياض في نسخته الأولى.

جولة على مرافق المعرض:

وتجول فخامته برفقة سمو ولي العهد على مرافق معرض الدفاع العالمي وما يحتويه من مشاركات محلية وإقليمية ودولية المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، الذي اشتمل على العديد من المعدات العسكرية المتنوعة والتقنيات الجديدة.

رافق سمو ولي العهد وفخامة الرئيس المصري خلال الجولة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد (الوزير المرافق)، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي والوفد المرافق لفخامة الرئيس المصري.