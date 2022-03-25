غادر المدافع المصري محمد عبدالمنعم مباراة مصر والسنغال في الشوط الأول بعد أن أُصيب بنزيف في الأنف خلال أحداث الشوط الأول من مباراة المنتخبين في ذهاب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 بـ قطر.

كيف أُصيب اللاعب المصري؟

وكان عبدالمنعم تعرض للإصابة أثناء احتكاك هوائي مع اللاعب ساديو ماني لاعب منتخب السنغال حيث أُصيب اللاعب المصري في أنفه، وحل بدلًا منه ياسر إبراهيم لاعب الأهلي المصري.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم المنتخب المصري بهدف دون رد سجله لاعب السنغال، ساليو سيسيه بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

مباراة مصر والسنغال تكرار لـ سيناريو نهائي أمم إفريقيا:

وتُعد مباراة مصر والسنغال تكرارًا لـ سيناريو نهائي كأس أمم إفريقيا الذي أُقيم يوم 6 فبراير الماضي في الكاميرون، حيث فازت السنغال باللقب بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على مصر.