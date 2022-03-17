توقع محمد نور، نجم نادي الاتحاد السابق، أنه من الصعب على نادي الهلال الفوز على العميد بجدة، خلال لقاء الدور الثاني بين الفريقين بـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نور يتوقع عدم فوز الهلال على الاتحاد بـ جدة:

ونقل الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه في “تويتر” تصريحات محمد نور عن العميد حيث قال: “من الصعب فوز الهلال على العميد في جدة، وباقي “تكة” على تحقيق لقب الدوري”.

وأضاف نور: “يجب أن يُحقق الفريق نتيجة إيجابية أمام الحزم والفتح، وغياب المغربي حمدالله والبرازيلي كورونادو لم يكن مؤثرًا لأننا رأينا ما قدمه البدلاء”.

العميد في الصدارة:

ويتواجد العميد حاليًّا في صدارة دوري المحترفين برصيد 57 نقطة، بفارق 11 نقطة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.

وسيواجه العميد فريق الحزم في الجولة الخامسة والعشرين من دوري المحترفين بعد غدٍ الجمعة.