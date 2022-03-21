انتقد محمد نور نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، أداء اللاعب الأوروجوياني جوناثان رودريغيز، متحدثًا عن كونه غير مؤثر مع الفريق الكروي الأول بنادي النصر منذ انضمامه لخلافة المغربي عبدالرزاق حمدالله.
#ملعب_SBC | محمد نور: ماشاريبوف أفضل من جوناثان. #قناة_SBC pic.twitter.com/q5HmOOpGZp
— #ملعب_SBC (@sbcsport) March 20, 2022
النصر لم يستفيد من جوناثان رودريغيز
وجاء انضمام رودريغيز إلى أصفر العاصمة من فريق كروز آزول المكسيكي تعويضًا لرحيل المغربي عبدالرزاق حمدالله المنضم لنادي الاتحاد بعد فسخ عقده مع العالمي يوم 23 نوفمبر الماضي.
وتحدث محمد نور لـ برنامج ” ملعب SBC ” قائلًا: ” ماشاريبوف أفضل من جوناثان رودريغيز، ومنذ انضمامه للفريق لخلافة حمدالله، لم يكن مؤثرًا مع الفريق، وماشاريبوف ظُلم بسببه في تشكيلة الفريق”.
تغييره واجب !
وتابع محمد نور قائلًا: “أعتقد أنه لن يكمل مع النادي في الموسم القادم، ولو تم لمّ الشمل داخل النصر، سوف يكتسح كل شيء لمدة 15 عامًا قادمة، يحتاج فقط لـ تغيير اللاعبين الأجانب”.
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