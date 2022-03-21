انتقد محمد نور نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، أداء اللاعب الأوروجوياني جوناثان رودريغيز، متحدثًا عن كونه غير مؤثر مع الفريق الكروي الأول بنادي النصر منذ انضمامه لخلافة المغربي عبدالرزاق حمدالله.

النصر لم يستفيد من جوناثان رودريغيز

وجاء انضمام رودريغيز إلى أصفر العاصمة من فريق كروز آزول المكسيكي تعويضًا لرحيل المغربي عبدالرزاق حمدالله المنضم لنادي الاتحاد بعد فسخ عقده مع العالمي يوم 23 نوفمبر الماضي.

وتحدث محمد نور لـ برنامج ” ملعب SBC ” قائلًا: ” ماشاريبوف أفضل من جوناثان رودريغيز، ومنذ انضمامه للفريق لخلافة حمدالله، لم يكن مؤثرًا مع الفريق، وماشاريبوف ظُلم بسببه في تشكيلة الفريق”.

تغييره واجب !

وتابع محمد نور قائلًا: “أعتقد أنه لن يكمل مع النادي في الموسم القادم، ولو تم لمّ الشمل داخل النصر، سوف يكتسح كل شيء لمدة 15 عامًا قادمة، يحتاج فقط لـ تغيير اللاعبين الأجانب”.