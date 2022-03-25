حذر مختص بالتدريب الرياضي من العصائر المحلاة على مائدة الإفطار في رمضان.

وقال المختص: إن هذه العصائر مليئة بالسكر والصبغيات، مشددًا على أنه يجب استبدالها بالعصائر الطبيعية؛ لأن العصائر المحلاة قد تسبب مشكلات في السكر بالجسم.

نمط غذائي مطلوب:

ولفت المختص إلى أنه يجب الإفطار على تمرة ثم شرب المياه وبعدها صلاة المغرب، ثم العودة وشرب شوربة وتناول السلطة الخضراء لأنها مفيدة جدًّا وتعطي الألياف والمعادن.

تابع أنه لا يجب أكل كمية طعام أكثر من المطلوبة ويجب عدم الأكل حتى الوصول إلى مرحلة الشبع، مشيرًا إلى أن السحور من الضروري ألا يحتوي على أكلات بها ملح بل الاهتمام بالأطعمة التي بها ماء والفواكه مثل الموز.