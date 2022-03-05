تستعد مدارس البنين والبنات التابعة لتعليم منطقة عسير بمحافظة أحد رفيدة لانطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام 1443هـ يوم غد الأحد.

الاستعدادات اللازمة:

وعملت الكوادر التعليمية من الجنسين على إكمال كافة الاستعدادات اللازمة، وهيأت كل السبل المناسبة لانطلاقة ناجحة للاختبارات في جميع المدارس.



عمل على جميع البروتوكولات:

وذكر مدير متوسطة صفوان علي بن سالم القحطاني ومدير ثانوية أبي تمام عبدالله منصور القحطاني أنه تم العمل على تطبيق جميع التعليمات واللوائح المعنيّة بأنظمة الاختبارات والتقويم المستمر، ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها، ومنها نُظم وإجراءات الاختبارات في التعليم العام، ودليل أدوات القياس والتقويم، وبروتوكولات أداء الاختبارات حضوريًّا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

جاهزية استقبال الطلاب: