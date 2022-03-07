يسعى نادي برشلونة الإسباني لاستغلال اقتراب عقد المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن من نهايته مع نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد معه في صيف العام الحالي.

برشلونة يصل لمرحلة متقدمة من المفاوضات

وقالت صحيفة Sport الإسبانية إن برشلونة وصل لمرحلة متقدمة في المفاوضات مع لاعب البلوز، حيث من المتوقع استكمال باقي الإجراءات لضمه اليوم الاثنين.

وأضافت الصحيفة أن كل ما تبقى هو توقيع اللاعب على عقود الانضمام، وهو أمر سيحدث خلال هذا الأسبوع.

ونجح برشلونة في التغلب على العديد من المنافسين من أجل ضم اللاعب الدنماركي، على رأسهم بايرن ميونخ، حيث حسنت إدارة البارشا العرض المقدم للاعب، ليتفوق على نظيره من قبل إدارة البافاريين.

إنجازات كريستنسن مع البلوز

ويلعب كريستنسن مع البلوز منذ عام 2013 قادمًا من نادي بروندبي الدنماركي، كما فاز بـ دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع تشيلسي في العام الماضي.