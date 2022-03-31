سيدخل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مباراة الشباب يوم الأحد المقبل في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالعديد من الإصابات.

كيف أُصيب أندري كاريلو ؟

وأحدث إصابة في صفوف الفريق كانت، اللاعب البيروفي أندري كاريلو الذي أُصيب في مباراة بيرو وأوروجواي في تصفيات كأس العالم.

وقال الإعلامي بندر الرزيحان في تصريحات تلفزيونية إن كاريلو يُعاني من إصابة في الرباط الجانبي للركبة.

شهران لـ نجم الهلال

وتابع الرزيحان: “في حالة ثبوت صحة تشخيص الأطباء، فإن الموسم يعتبر منتهيًا بالنسبة لكاريلو، حيث سيحتاج لشهرين من أجل العودة، وسيتأثر الأزرق كثيرًا بهذه الإصابة، خاصة وأنه يواجه الشباب، الذي يعد فريقًا ثقيلًا داخل أرضية الملعب”.

وتفوق الزعيم على نظيره الشباب، في مواجهات الفريقين في الموسم الجاري من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تعادل الفريقان (2-2)، في مباراة الدور الأول، قبل أن يحقق الهلال فوزًا كاسحًا في مباراة الدور الثاني، بنتيجة (5-0).