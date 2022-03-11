كشف المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو، مدرب النصر، السبب وراء التعادل مع نادي الاتفاق بنتيجة 2/ 2 في الجولة الـ24 لـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
"المباراة كانت صعبة، واستطعنا تسجيل هدفين بالشوط الثاني لكن لم نوفق بتسجيل هدف الفوز"
روسو – مدرب نادي #النصر#الاتفاق_النصر#قنوات_SSC pic.twitter.com/tNFShDvsJC
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 11, 2022
النصر لم يكن محظوظًا بتسجيل هدف الفوز:
وتحدث روسو لـ قناة SSC بعد المباراة قائلًا: “أخطاء من قبل فريقي كلفتنا التعادل، لم يوفق العالمي في تسجيل الفوز، المباراة كانت صعبة للغاية”.
وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الاتفاق بهدفين دون رد.
ملخص المباراة:
وكان كل من محمد مرزوق الكويكبي والسويدي كوايسون سجلا هدفي الاتفاق في الدقيقتين الـ28 والـ 35.
وشهد الشوط، إلغاء الحكم لهدف عبدالإله العمري الذي أحرزه لأصفر العاصمة، كذلك طُرد اللاعب سنوسي هوساوي من صفوف الاتفاق.
وفي الشوط الثاني، عاد العالمي وسجل هدفين عبر اللاعبين عبدالله الخطيب لاعب الاتفاق بالخطأ في مرماه والأرجنتيني بيتي مارتينيز في الدقيقتين الـ50 والـ63.
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