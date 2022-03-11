كشف المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو، مدرب النصر، السبب وراء التعادل مع نادي الاتفاق بنتيجة 2/ 2 في الجولة الـ24 لـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

"المباراة كانت صعبة، واستطعنا تسجيل هدفين بالشوط الثاني لكن لم نوفق بتسجيل هدف الفوز"

روسو – مدرب نادي #النصر#الاتفاق_النصر#قنوات_SSC pic.twitter.com/tNFShDvsJC — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 11, 2022

النصر لم يكن محظوظًا بتسجيل هدف الفوز:

وتحدث روسو لـ قناة SSC بعد المباراة قائلًا: “أخطاء من قبل فريقي كلفتنا التعادل، لم يوفق العالمي في تسجيل الفوز، المباراة كانت صعبة للغاية”.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الاتفاق بهدفين دون رد.

ملخص المباراة:

وكان كل من محمد مرزوق الكويكبي والسويدي كوايسون سجلا هدفي الاتفاق في الدقيقتين الـ28 والـ 35.