تمكنت فرق الدفاع المدني فجر اليوم في تبوك من انتشال جثة طفل آخر يبلغ عمره 11 عاماً، وذلك في نفق طريق الملك عبدالله في تبوك في نفس المكان الذي تم انتشال جثة حدث عمره 13 عاماً قبل ساعات من هذه الحادثة والتي وقعت مساء أمس الأحد.

ويعتبر مشروع نفق طريق الملك عبد الله وسط تبوك والمتعثر منذ ثماني سنوات ويقع بجوار مواقع حيوية وسط تبوك أصبح مكاناً لتجمع المياه نظراً لوجود تسريبات مياه أرضية قريبة بسبب التعمق في حفر النفق للأعمال الإنشائية فيه ،كذلك يوجد ثلاثة مواطير لسحب المياه موجودة مُسبقاً تستخدم لأغراض السحب كي لا تُعرقل الأعمال الموجودة أسفل النفق.

نظام الأمن والسلامة

وبحسب المعلومات الأولية فإن نظام الأمن والسلامة حول النفق كان بوضعه السليم، قبل أن يتمكن الأطفال من تجاوزه بعد تقطيع جزء من شبك الحماية أعلى الحواجز الخرسانية.

ومن المنتظر أن يتم إصدار بيان رسمي من أمانة المنطقة بشأن هذه الحالة.