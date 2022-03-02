وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية للتعاون الإستراتيجي بين الطرفين في مجال السلامة والصحة المهنية، حيث وقع المذكرة من جانب الوزارة وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل سطام بن عامر الحربي، فيما مثّل شركة أرامكو السعودية في التوقيع نائب الرئيس للسلامة والأمن الصناعي المهندس عالي بن محمد الزهراني.

هدف المذكرة:

وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الجانبين في تعزيز مستوى الامتثال للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وتأهيل الشباب السعودي من خريجي الثانوية العامة والكليات التقنية وموظفي المقاولين في مجالات السلامة المختلفة، وضمان حصولهم على الممكنات الفنية والمعرفية، والحصول على شهادات التدريب المعتمدة والمتوافقة مع المتطلبات المحلية والعالمية للسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية والمشاركة في رفع امتثال الأفراد والمنشآت في جوانب السلامة والصحة المهنية.

رفع مستوى كفاءة العاملين:

كما تستهدف المذكرة رفع مستوى كفاءة العاملين السعوديين والمنشآت الوطنية في “مجال السلامة والصحة المهنية”، وتوفير التدريب والتأهيل المناسبين لتطوير قدراتهم الفنية والمعرفية، وتعزيز الجهود الوطنية المبذولة في تمكين وخلق الفرص للكوادر الوطنية من الجنسين، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة.

يذكر أن الوزارة تسعى من خلال إبرام مثل هذه المذكرات إلى تكوين شراكات إستراتيجية، وبناء علاقات تكاملية مع مختلف الجهات لتحقيق أهدافها الإستراتيجية المنسجمة مع رؤية المملكة 2030.