وقّع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد بن رقوش، ورئيس مجلس الأمناء في المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية (نرعاك) عبير قباني، مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز العلاقة بين فرع الوزارة والمؤسسة؛ للمساهمة في برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال التركيز على دعم وإنجاح المبادرات.

تعزيز الشراكة:

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز الشراكة ومفهوم المسؤولية الاجتماعية بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية بمنطقة مكة المكرمة.

دعم قطاع الأعمال:

وتوطيد العلاقة بين وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية والمؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية بمنطقة مكة المكرمة لدعم وزيارة مساهمة قطاع الأعمال في المسؤولية الاجتماعية وتنوع نشاطه ورفع مستوى مساهمته في الإنفاق الاجتماعي من خلال التركيز على دعم وإنجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية وتعظيم أثرها في المجالات التنموية حسب ما ورد في رؤية المملكة 2030 والعمل على تحسين النظرة العامة لأثر قطاع الأعمال في المجتمع.