يشارك المركز الوطني للأرصاد في معرض الدفاع العالمي المقام بمدينة الرياض خلال المدَّة من 6- 9 مارس 2022م، بجناح يضم مجموعة من الرادارات ومحطات الرصد المتنقلة وعربات طبقات الجو العليا.

مهام المركز:

ويعرِّف الجناح بمهام المركز وأعماله وبرامجه المستقبلية في خدمات الطقس والمناخ، ومنها مبادرة الاستمطار الصناعي، إضافة إلى عدد من الأنشطة التي تندرج ضمن المهام والخدمات التي يقدمها المركز.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد يشارك بصفته راعياً ذهبياً لمعرض الدفاع العالمي الذي تنظِّمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ويستعرض أحدث التطورات التقنية التي توصل لها العالم في مختلف قطاعات الدفاع.