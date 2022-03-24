ينظم مركز جودة الحياة للرعاية النهارية على شرف صاحبة السمو الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل الفرحان ال سعود رئيسة مجلس الإدارة مؤتمرًا صحفيًا للملتقى العلمي الأول (تكامل المسؤوليات المجتمعية لخدمات ذوي اضطراب التوحد) الذي ينعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض خلال الفترة 24-26 شعبان 1443 الموافق 27-29 مارس 2022م في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بمدينة الرياض.

خدمات ذوي اضطراب التوحد

ويهدف المؤتمر الصحفي الذي يقام غدًا الجمعة 22 شعبان 1443 الموافق 25 مارس 2022م في (قاعة عبدالله) بفندق مداريم كراون إلى تسليط الضوء على الملتقى وفعالياته والجهود المبذولة استعدادًا لانطلاقته والرد على أسئلة واستفسارات الإعلاميين المتعلقة بالملتقى.

وقد تمت دعوة مختلف وسائل الإعلام لحضور المؤتمر الصحفي بالإضافة إلى رئيس اللجنة الإعلامية الدكتور تركي العيار وأعضائها وبقية اللجان الأخرى العاملة في الملتقى وكذلك الداعمين.