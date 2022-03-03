أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات تشليح في جمرك ميناء جازان، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الرابعة مساءً.

شروط المزاد:

واشترطت الهيئة بحسب بيان لها على موقع تويتر، لدخول المزاد، دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج البضائع من الجمرك ودفع كامل الضريبة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع.

ضوابط:

وأكدت أنه يجب على المشتري إخراج السيارات المبيعة خلال 5 أيام برسم الوارد، و20 يومًا برسم الصادر، على أن يتم احتساب رسوم أرضيات حال تجاوز المدة المسموح بها، مع عرضها للبيع مرة أخرى.