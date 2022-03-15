تضمنت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تمديد استقبال الطلبات وتعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات تملُّك العقارات، العديد من المميزات النوعية للمواطنين، حيث تم إلغاء اشتراط المصور الجوي للحيازات المُحياة قبل 1387م.

شروط وضوابط:

ويستهدف ذلك تمكين اللجان من النظر في طلبات تملك المواطنين وفق الشروط والضوابط، حيث تضمنت الضوابط المعدلة تمديد فترة استقبال الطلبات سنة من تاريخ 5/ 5/ 1443هـ، واستمرار قبول طلبات التعديل الشكلي على الصكوك العقارية، واعتماد أقرب مصور (جوي أو فضائي) واضح لتاريخ 9/ 11/ 1387هـ، معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للطلبات التي تزيد مساحتها للسكني على 2500 متر مربع، والزراعي على 5000 متر مربع.

وبهذا يقتصر النظر على المساحة المُحياة فعليًّا وفق إفادة المصورات الجوية، وتقديم مستندات تثبت وجود الإحياء قبل تاريخ 1387هـ، وتصحيح الصكوك الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل صدور الأمر الملكي الكريم في تاريخ 01/ 09/ 1428هـ.

موافقة الملك سلمان:

وصدور الموافقة الكريمة على تمديد استقبال الطلبات وتعديل قواعد طلبات تملُّك العقارات ويستلزم ذلك أن تثبت جميع طلبات التملُّك، وجود الإحياء قبل تاريخ 9/ 11/ 1387هـ، فيما لا تنظر لجان النظر في أي طلب تملُّك عقار سبق الفصل فيه بحكمٍ مكتسبٍ للصفة النهائية، أو ضمن مواقع لا يجوز اكتساب الملكية فيها بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو تتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أيًّا من المشروعات التنموية الأخرى.