تنطلق في الرياض بدءًا من اليوم الثلاثاء، وحتى السابع من أبريل المقبل المشاورات اليمنية- اليمنية، والتي من المقرر أن تناقش 6 محاور، من بينها العسكرية والسياسية والإنسانية والتعافي الاجتماعي.

وتهدف المشاورات والتي تنطلق تحت شعار “الحل بأيدي اليمنيين” وبرعاية أممية ودعم مجلس التعاون الخليجي، إلى فتح ممرات إنسانية وتحقيق الاستقرار.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، أن دعوة المجلس لعقد المشاورات ليست مبادرة جديدة، وإنما تأكيد على أن الحل بأيدي اليمنيين، داعيًا جميع أطراف الصراع اليمني للمشاركة في هذه المفاوضات، والدخول بمفاوضات سلام برعاية الأمم المتحدة وبدعم خليجي.

جدول المشاورات اليمنية

من جانبه قال الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، إن اليمنيين متفائلون بمشاورات الرياض ويتطلعون إلى إنهاء الانقلاب الحوثي، وإن هناك تأييدًا دوليًا للدعوة الخليجية للحوار اليمني اليمني لحل سياسي في اليمن.

بدوره أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في وقت سابق هذا الأسبوع خلال اجتماع استثنائي عقده مع قيادات الدولة اليمنية على أن الشعب اليمني لا يمكن أن يقبل بالتجربة الإيرانية وسيبقى في حالة دفاع مستمر لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.