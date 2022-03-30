أكد مدير الدراسات والمعلومات في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور سليمان اللحيدان، أن مواد مخدرة جديدة تصنع كيميائيًا بدأت تظهر في أنحاء العالم، وتنتشر في المملكة مثل الشبو، وخاصة خلال فترة الامتحانات والتي تعج أكثر أيام العام نشاطًا لمروجي المخدرات.

تأثير على العقل:

وقال اللحيدان في تصريحات إلى الإخبارية إن لهذا النوع من المخدر تأثيره على العقل بشكل بالغ حتى بعد التعافي، لافتًا إلى أن المواد المخدرة منتشرة في جميع دول العالم، لكن لدينا في المملكة أنواع معينة من المخدر مثل الكبتاجون والحشيش، ونراها في بعض الضبطيات بشكل دوري.

وحذر من أن هذه المواد المخدرة مصنعة كيميائيًا وتأثيرها للأسف قوي وشديد جدًا، وتدميرها للعقل والدماغ بشكل شديد الخطورة، منوهًا إلى أن هذه المواد المخدرة المصنعة كيميائيًا تسبب أمراض الذهان والاضطرابات العقلية، وبعد التعافي قد لا يعود الشخص إلى طبيعته.