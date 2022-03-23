نشرت الهيئة العامة للترفيه “إنفوجراف” حول مسار الترفيه الإلكتروني الذي يأتي ضمن برنامج زمالة الترفيه للابتعاث الخارجي والذي يساهم في تحقيق مستهدفات جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030.

زمالة الترفيه

وتأتي زمالة الترفيه ضمن مبادرة صناع السعادة والتي تضم برنامجين الأول وهو زمالة الترفيه والذي سيشارك فيه 60 موظفًا وموظفة، بهدف نقل المعرفة وتطوير القطاع من خلال التدريب الفصلي والعملي في مجالات الترفيه المختلفة.

أما البرنامج الثاني فهو برنامج قادة الترفيه ويسعى إلى ابتعاث 30 قائدًا وقائدة من مستوى القيادات التنفيذية في القطاع لتدريبهم في مجالات التطوير القيادي.

ويُنفّذ البرنامجان بالتعاون مع أفضل الجامعات وشركات الترفيه العالمية.

توليد الفرص الوظيفية للشباب

يشار إلى أن المبادرة ستسهم في توليد الفرص الوظيفية للشباب والفتيات، ورفع نسبة التوطين في القطاع، وتزويد الشركات وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الترفيه بالكفاءات والمواهب الوطنية المحترفة، التي تلائم متطلبات سوق العمل الترفيهي في المملكة.

ويمكن التسجيل في البرنامج من خلال الرابط.