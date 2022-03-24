أقامت جمعية مساعي الخيرية أمس الأربعاء الحفل الختامي لبرنامج ” القوة الثالثة” والذي أقيم – عن بعد – على شرف الأميرة أضواء بنت فهد آل سعود وعدد من كبار المسؤولين في الضمان الاجتماعي، سلطان الجريس وكيل الوزارة للضمان والتمكين، وأحمد الصبحي مدير الإدارة العامة للتمكين الاجتماعي، وسناء المولد الباحثة في الإدارة العامة للبرامج والمساندة ومناهل الجعيد الباحثة في الإدارة العامة للتمكين الاجتماعي.

كما شرّف الحفل عددٌ من الضيوف الكرام من جمعية البر، فهد بن نشوان مساعد الأمين العام لجمعيات البر، وفيصل بن عروان مدير قسم التدريب والتأهيل بجمعية البر.

بناء طفل:

الجدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى بناء طفل يعتمد على نقاط قوته، بالإضافة إلى السعي إلى تمكين ولي الأمر بكيفية تعزيز تلك النقاط عن طريق استشارات ودورات تقدم من قبل مدربين مختصين في الطفولة، حيث بلغ عدد المستفيدين بحمد الله إلى 28 طفل/ة و 28 أُماً.

وتضمنت المبادرة 5 ورش تدريبية وأكثر من 70 استشارة في ميدان التربية.

كلمة الأميرة أضواء بنت فهد:

وألقت الأميرة أضواء بنت فهد كلمةً رحّبت فيها بالحضور وعبّرت عن سعادتها بهذا الإنجاز وحرصها الدائم على دعم مثل تلك المشاريع.

كما ألقى المهندس الجريس كلمته، وأشار إلى أهمية مثل هذه البرامج التنموية النوعية للمجتمع ، مثمّناً الدور الذي تقوم به جمعية مساعي.

وشهد الحفل عرض إنجازات ومخرجات البرنامج.

من جانبه، أكدت المدير التنفيذي لجمعية مساعي عائشة العيوني على حرص الجمعية على تقديم برامج تنموية لسد الاحتياج وحل مشكلات المجتمع لتحقيق الأثر الاجتماعي المنشود على جميع فئات المجتمع.

فوائد عظيمة:

واختتم الحفل بمشاركات أمهات الأطفال العزيزات تجربتهن في هذا البرنامج، وتحدثن عن عظيم الفوائد التي اكتسبنها من هذا البرنامج وكيف اكتشفن نقاط القوة لدى أطفالهن، حيث أصبح هذا البرنامج نقطه تحول ايجابية لديهن.

يذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية، تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.