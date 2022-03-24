اختتمت جمعية مساعي النسائية الخيرية اليوم الخميس مشروع (براعم نباتاً حسناً ) للأطفال، الذي أقيم في مقر الجمعية.

مشروع براعم

وهو برنامج معرفي تربوي متكامل بباقة من المهارات المتنوعة والأنشطة والفعاليات ، لضمان الإشباع المعرفي والمهاري والترفيهي وفق الخصائص العمرية. حيث استمر المشروع لمدة ثمانية أسابيع.

وصممت هذه المبادرة للمساهمة في بناء شخصية طفل واع يمتلك معارف وقيم ومهارات أساسية، وذلك عن طريق الاستعانة بالكوادر المحلية المؤهلة لتقديم هذا البرنامج.

فترات البرنامج

تضمن البرنامج 6 فترات رئيسية وهي ( فترة معرفية للأرقام والحروف، فترة العب وامرح، فترة قيمي، فترة الصحة، فترة ثقافية، فترة مهارات).

وتأتي هذه المبادرة في إطار مساعي الجمعية الدؤوبة الرامية إلى خدمة أسر الجمعية متلاحمة مع أفراد المجتمع، والتي تضمنت من خلالها تقديم ما له من أثر إيجابي على المجتمع لتحقيق أهدافها ورسالتها.

أنشطة مساعي الخيرية

تُعد جمعية مساعي الخيرية، إحدى الروافد في المملكة ومسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (744) وتاريخ 9/ 5/ 1437، وتهتم بالأسرة بجميع أفرادها (الأمهات، الشباب، الأطفال)، وتستهدف ذوي الدخل المحدود.