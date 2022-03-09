أطلقت جمعية مساعي النسائية الخيرية أمس الثلاثاء المرحلة الثانية من برنامج “تنمية المشاريع” والذي يهدف إلى تمكين أصحاب المشاريع المتعثرة من قيادة المشروع بالشكل الصحيح وتحديد الأسباب الرئيسية للتعثر ومعرفة الخلل وتصحيحه وذلك بالتعاون مع مستشارين مختصين.

ورش عمل تحفيزية:

تتضمن المرحلة الثانية والتي ستمتد الى 6 أشهر تقديم ورش عمل تحفيزية لعرض المشاريع وهي: (دراسة السوق، الدراسة الفنية، الدراسة الاقتصادية، دراسة المخاطر، التحليل واتخاذ القرار واعداد الملف النهائي وخطة التسويق) بالإضافة الى متابعة مستمرة لتنفيذ التكاليف والمهام المطلوب تنفيذها من قبل المشتركات لإكمال أركان المشروع الخاص بها.

كما تشتمل المرحلة أيضاً على جلسات استشارية فردية – حضورية في مقر الجمعية- واستشارات عن بعد في حال الحاجة ، مقسمه بجداول زمنية لكل مشتركة.

كوادر وطنية مؤهلة:

كما حرصت الجمعية على تخصيص كوادر وطنية مؤهلة ومحترفة لتحقيق أهداف المشروع، وتأهيل المشتركات بباقة من الجدارات وفق أفضل المنهجيات وبموائمة محلية، ومعالجة القصور في المشروع بمنظور تنموي متكامل يقودها للعودة الى سوق العمل والنجاح.

يأتي هذا المشروع انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية التي تؤمن بها الجمعية وتفعيلاً لدورها في تمكين المرأة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

يذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية، تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية الى التنموية.