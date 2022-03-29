أكدت المستشارة الأسرية زهرة المعبي، أن الزواج ليس مسّاحة تمحو كل الرواسب والآثار النفسية في حياة الزوجين، بل إنه حياة جديدة من الانسجام والاندماج مع شريك لديه عوامل نفسية وجسدية واجتماعية.

"سيتغيّر بعد الزواج".. كيف تسببت هذه الجملة في خراب البيوت واكتئاب الزوجات؟ .. المستشارة الأسرية زهرة المعبي تجيب@dr_zsm#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/739jTEneAd

— برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 28, 2022

انسجام وتفاهم:

وأضافت المعبي، خلال حوارها إلى برنامج سيدتي المذاع على قناة رواتانا خليجية، أن الزواج بحاجة ماسة إلى انسجام وعناصر التفاهم بين العوامل المختلفة.

عقلوه ثم زوجوه:

رأت المستشارة أن مبدأ “عقلوه ثم زوجوه” توافق عليه لأنه ليس العكس يتزوج الشخص كي ينضج، فالزوج لديه مسؤوليات مادية واجتماعية وسلوكية، وانضباط أسري لابد من مراعاته، أما قول إن الزوج سيتغير بعد الزواج للإيجابي أو السلبي، هذا يتوقف على الزوجة، لأنها هي القادرة على هندسة العلاقة عبر نقاط القوة والضعف في شريكها.