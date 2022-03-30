عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تمكين المرأة، مما أدرى إلى ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات الإناث (15سنة فأكثر) للربع الرابع من عام 2021م؛ حيث بلغ (35.6%) مقارنةً بـ (34.1%) في الربع السابق.

خارطة التوطين:

وساعدت خارطة التوطين في ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور (15سنة فأكثر) للربع الرابع من عام 2021م؛ حيث بلغ (66.8%) مقارنةً بـ (65%) في الربع السابق.

مستويات قياسية:

وبحسب نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2021م للهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، بلغ مجموع العاملين السعوديين مستويات قياسية حيث يقدرون بـ (1,918,940) عاملًا في الربع الرابع 2021م مقابل انخفاض العاملين غير السعوديين وإحلال السعوديين بمعدل 32%.

انخفاض نسبة البطالة:

وكشفت نتائج نشرة سوق العمل وفق تقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه بشكلٍ ربع سنوي، انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) ليصل 11.0% في الربع الرابع من عام 2021م مقارنةً بالربع الثالث من نفس العام حيث بلغ 11.3%.

انخفاض بطالة الذكور:

وأظهرت النتائج انخفاض معدل بطالة السعوديين الذكور (15سنة فأكثر) في الربع الرابع من عام 2021م ليصل إلى (5.2%) مقارنةً بـالربع الثالث من نفس العام حيث بلغ (5.9%) .

وبينت نتائج النشرة ارتفاع معدل بطالة السعوديات الإناث (15سنة فأكثر) في الربع الرابع من عام 2021م ليصل إلى (22.5%) مقارنةً بـ الربع الثالث من نفس العام حيث بلغت (21.9%).