نشب شجار عنيف بين زوار المعرض الدولي للكتاب في بيروت، وذلك اعتراضًا على وضع صورة الإرهابي الإيراني قاسم سليماني التي وضعتها إحدى دور النشر.

بالفيديو.. تكسير صورة سليماني في معرض بيروت للكتاب… "بيروت حرّة حرّة" pic.twitter.com/rnNFXLLCuH

— Lebanon Debate (@lebanondebate) March 7, 2022

مشاجرة بمعرض بيروت الدولي للكتاب

ووثق مقطع فيديو، اعتراض عدد من اللبنانيين على صورة قاسم سليماني، حيث توجه أحد اللبنانيين باتجاه صورة سليماني ووجه عدة ضربات لها، وظل يردد: “بيروت حرة حرة، إيران اطلعي برا”.

واعترض أحد أنصار سليماني، على تصرف الشاب اللبناني، وحاول منعه من تحطيم الصورة، ولكن إحدى السيدات ظلت تردد: “بيروت حرة حرة، إيران اطلعي برا”.

وتطورت الأزمة بين المعترضين على صورة سليماني، وأنصاره لتحدث معركة بين الطرفين بالأيدي، داخل دار النشر التابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي.

وعاد معرض بيروت الدولي للكتاب للحياة من جديد يوم 3 مارس الجاري، بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، ويمتد حتى 13 مارس الجاري.

أوضاع معيشية صعبة

ويعيش لبنان أوضاعًا معيشية صعبة، حيث شهدت عدة مناطق لبنانية إغلاقًا للطرقات، بداية العام الجاري، تلبية لدعوة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري إلى الإضراب والمشاركة في “يوم الغضب”، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وعدم التزام الحكومة بتنفيذ وعودها بدعم المحروقات للسائقين.

وأغلق المحتجون غالبية الطرق الرئيسة بالسيارات والشاحنات والإطارات المشتعلة، وعددًا من المناطق بالعاصمة بيروت وعند الطرق الرئيسة التي تربط بيروت بالشمال والجنوب وشرق البلاد في منطقة البقاع.