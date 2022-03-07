أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، بأن منطقة الباحة من أهم الوجه السياحية في المملكة التي تم إدراجها ضمن ثمان واجهات السياحية في المملكة إلى جانب اعتماد المكتب الإستراتيجي للمنطقة.

المشاريع الاستثمارية في الباحة

وبين سموه في تصريح صحفي عقب تفقده اليوم ، لأحد المشاريع الاستثمارية بجوار منتزه الحسام بالقيم في مدينة الباحة ، أن عمل المكتب الإستراتيجي سينعكس على مشاريع وفرصة استثمارية كبيرة في المنطقة ، مشيراً بأن المنطقة تحوي جميع الفرص والمقومات التي تؤهلها لأن تكون منطقة سياحية رائعة.

وأبان أن هناك العديد من المشاريع الاستثمارية التي سيتم الانتهاء منها في الوقت القريب بمشيئة الله ، مفيداً بأن مشروعي فندق الباحة ومتيلات الباحة تم ضمها لصندوق الاستثمارات العامة حيث سيتم إعادة إنشائها بمواصفات ذات جودة عالية تحقق تطلعات أهالي المنطقة.

وقال : إن منطقة الباحة تشهد حراكاً متسارعاً في جميع النواحي الذي أصبح واضحاً للعيان والذي جاء بتوفيق الله عز وجل ثم بدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، ونحن هنا منفذين لرغبات القيادة الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو لي عهد الأمين – حفظهما الله – .

غرفة عمليات لمتابعة جميع الاستثمارات

وأضاف سمو الأمير حسام بن سعود أنه تم إنشاء غرفة عمليات لمتابعة جميع الاستثمارات وجميع الأمور المتعلقة في المنطقة والتي تساعد المستثمر للاستثمار في المنطقة ، مؤكداً سموه بأن العمل جارٍ على تهيئة البنية التحتية للاستثمار في المنطقة .

وكشف بأن هناك ثلاثة مشاريع استثمارية جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً جداً تضاف إلى المشاريع الجاري تنفيذها حالياً ، فضلاً عن حزمة من المشروعات والمبادرات المستقبلية التي ستنتج عن طريق المكتب الإستراتيجي .

واطلع سمو أمير منطقة الباحة على مراحل تنفيذ أحد المشاريع الاستثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مطعم ومقهى ترفيهي بالقرب من منتزه الحسام ، حيث استمع إلى شرح من أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط ومن المستثمر سعيد بن محفوظ ، عن المشروع الذي يقع على مساحة تقارب 9000 متر مربع بقيمة إجمالية تقدر بنحو 153 مليون ريال ، ويتكون المشروع من ثلاثة أدوار تتضمن مطعماً ومقهى ، ونحو 750 جلسة داخلية وخارجية وصالة ألعاب متنوعة ، مفيداً بأنه سيتم الانتهاء من المشروع بعد أربعة أشهر من الآن.

وأشاد سموه بالمشروع وما يحتوى من مكونات تلبي رغبات أهالي وزوار الباحة ، متطلعاً إلى أن يتم إنجازه في وقته المحدد .