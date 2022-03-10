دشن مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي، امس عددًا من المشاريع التعليمية بعد تأهيلها وترميمها بقطاعي ينبع النخل والعيص، كما تم وضع حجر الأساس لمجمع السادس عشر بقطاع ينبع البحر بتكلفة تجاوزت 33 مليون ريال، وذلك بحضور مدير شركة تطوير للمباني بالمنطقة الغربية الدكتور عبدالرحمن البريدي، ومدير مكتب منطقة المدينة المنورة المهندس وليد شلبي، وعدد من القيادات التعليمية

تفاصيل المشاريع:

وشاهد مدير التعليم عروضًا مرئية تحكي مراحل المباني قبل وأثناء وبعد عملية التأهيل والترميم، وشملت المشاريع استكمال مشروع مبنى ابتدائية القراصة ومتوسطة اليرموك، ومشروع تأهيل متوسطة الجابرية للبنات، وثانوية أبي طلحة الأنصاري ومشروع مبنى ابتدائية صفوان بن قدامة ومتوسطة عمار بن ياسر بتلعة نزا، ومجمع السادس عشر وتشمل في مجملها على 131 فصلاً دراسياً بطاقة استيعابية تقدر بنحو 3770 طالبًا وطالبة في مراحل التعليم العام، وضمت المباني العديد من المكاتب والمرافق والمعامل والمكاتب الإدارية التي تتوافق مع الأسس التربوية والنفسية والعمرية والعلمية للطلبة.

جولة على المرافق:

وقام العطوي بجولة على مرافق المدارس، شملت الفصول الدراسية والفناء الداخلي والخارجي والصالات متعددة الأغراض، وتفقد مخارج الطوارئ والمقصف والمعامل وغيرها من المرافق، والتي نفذت وفق أحدث المواصفات لتوفير البيئة الجاذبة والآمنة.

أوضح مدير التعليم، أن المدارس التي تم تأهيلها وترميمها ستسهم في تطوير وتجويد منظومة التعليم، مضيفًا أن ما يحظى به التعليم من اهتمام ودعم القيادة الرشيدة، هو امتداد للجهود المباركة للارتقاء بالتعليم والتعلّم في المملكة، مثمنًا جهود وزارة التعليم وشركة تطوير للمباني في إخراج المشاريع التعليمية بهذا النموذج المميز لتجويد نواتج التعلم وتحسين المخرجات التعليمية من خلال توفير البيئة التعليمية الآمنة والجاذبة.