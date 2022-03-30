في تصرف غريب أسقط رجل أسترالي، 20 كيلوجرامًا من حديد التدريبات على رأس صديقه عمدًا داخل إحدى الصالات الرياضية شرق مدينة داروين، مسببًا له إصابة بالغة.

رجل يسقط 20 كيلو حديد فوق رأس صديقه في أستراليا pic.twitter.com/B0lNQ4KQSy

— Eman Salman (@EmanSal11848242) March 30, 2022

أسترالي يسقط حديدًا على رأس صديقه

ووثقت مقاطع فيديو هجوم لاعب الصالات الأسترالي شين رايان، البالغ من العمر 33 عامًا، صديقه الذي كان يمارس الرياضة في صالة Next Level Gym في بالمرستون، جنوب شرق مدينة داروين في أستراليا، بعدما أسقط عليه ثقلًا وزنه 20 كجم عمدًا.

وأظهرت كاميرات المراقبة صديق رايان مستلقيًا على مقعد يرفع الحديد داخل الصالة الرياضية، وبينما رايان كان يرفع وزنه البالغ 20 كيلوجرامًا ويسير نحو صديقه، قبل أن يتظاهر بإصابة في الكاحل ويسقط الوزن على رأسه.

إصابة بالرأس

وأظهرت اللقطات المصورة أن رايان، الملقب بالحصان الكبير، ابتعد عندما سقط صديقه من على المقعد ووضع يديه على رأسه النازف، لكنه عاد في النهاية إلى مكان الحادث، واستدعى سيارة إسعاف وجلس مع الرجل حتى وصلت المساعدة.