ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلاً بإدارة الأسواق والمسالخ وبالتعاون مع أمانة المنطقة، أكثر من 3 أطنان من المنتجات الزراعية التي تظهر عليها علامات التلف والفساد، وجرى مصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل توزيعها وتداولها بسوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام.

جولات رقابية:

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أن المنتجات المصادرة جرى التعامل معها وفق الأنظمة والآليات المتبعة، مؤكدًا استمرار الفرع في تنفيذ الجولات الرقابية اليومية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بأسواق الخضار والفواكه في المنطقة؛ للتأكد من سلامة المنتجات وضمان وصولها سليمة لمنافذ البيع وللمستهلك، وكذلك التأكد من تطبيق الاشتراطات والمواصفات الصحية والفنية الخاصة بالأسواق.