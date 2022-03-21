أعلنت الحكومة المصرية، تحديد سعر إجباري للخبز الحر غير المدعوم من الدولة وكذلك الفينو مع إقرار عقوبة قاسية للمخالفين.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بعد منتصف ليل الأحد، بتحديد سعر بيع الخبز الحر، بلدي مميز نسبة 72% والفينو، وتضمن القرار أنه يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أسعار الخبز

وألزم القرار جميع المخابز والأفران ومنافذ البيع في مصر بأسعار محددة لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر.

وحدد القرار أسعار الخبز البلدي المميز 72% أن يكون سعر الرغيف وزن 45 غراما 50 قرشا، وسعر الرغيف وزن 65 غراما 75 قرشا، وسعر الرغيف وزن 90 غراما جنيه واحد، بينما سعر كيلو الخبز المعبأ 11.5 جنيها.

تحذير للمخالفين

كما حدد القرار أسعار الفينو بأن يكون سعر الرغيف وزن 40 غراما 50 قرشا وسعر الرغيف وزن 60 غراما 75 قرشا، وسعر الرغيف وزن 80 غراما جنيه واحد.

وحذر القرار، من يبيع الخبز بأكثر من سعره المحدد بدفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.