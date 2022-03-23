يُقدم المصري مصطفى فتحي مستوى مميزًا مع التعاون، منذ الانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

مصطفى فتحي يتألق

وكان مصطفى فتحي قد انضم إلى صفوف التعاون، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم.

ونجح مصطفى فتحي في إحراز أهداف أكثر من أي زميل له في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون خلال الفترة الماضية، حيث ساهم في تسجيل 6 أهداف آخر 7 جولات، بعدما هز الشباك 5 مرات وصنع هدف.

على الجانب الآخر، جاء المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا في المركز الثاني خلال الفترة ذاتها، حيث تمكن من تسجيل 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة خلال الـ7 جولات الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التعاون هذا الموسم

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مؤخرًا، حيث فشل في تحقيق الفوز آخر 5 جولات ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب البطولة برصيد 26 نقطة.

وتجاوز التعاون فريق الجيش السوري في الملحق، ليتأهل إلى المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال آسيا، والتي تضم كلًّا من؛ الدحيل القطري وسباهان الإيراني، بالإضافة إلى فريق باختاكور الأوزبكي.