عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من إساءة طبيبة سودانية بحق المملكة، مطالبين بمعاقبتها وترحيلها من المملكة حتى تكون عبرة لمن يتطاول على السعودية ويقيم على أرضها وينعم من خيرها.

إساءة طبيبة سودانية

وتداول مغردون صورًا من تغريدات الطبيبة السودانية التي تتضمن عبارات تحريضية مسيئة وأوصافًا غير مقبولة وطالبوا جهات التحقيق بالتحري والبحث عنها وتطبيق الأنظمة بحقها.

وبالرغم من قيام الطبيبة بحذف الحساب استطاع العديد من المواطنين الحصول على صور من التغريدات قبل الحذف معتبرين أن الحذف لا يعفيها من العقوبة ولا يسقط الجريمة.

الانتفاض دفاعًا عن الوطن

وانتفض المغردون للرد على هذه الإساءة وأكدوا أن المملكة فتحت أبوابها للطبيبة السودانية وحصلت على وظيفة مرموقة وتحظى بالأمن والأمان مثلها مثل باقي المواطنين والمقيمين على أرض المملكة وكان يجب عليها أن تحترم الشعب السعودي ولا تصفه بهذه الأوصاف غير المقبولة.

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

يذكر أن المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص ينتج من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.