ما بين وصفه بالجزار ومجرم الحرب، مرورًا بالتشكيك في بقائه في السلطة، تدور المعارك اللفظية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية الحرب المشتعلة على الأراضي الأوكرانية.

ماكرون يعلق على تصريحات بايدن

ووصف بايدن أمس السبت، خلال زيارته إلى بولندا نظيره الروسي بـ”الجزار”، معتبرًا أنه “لا يمكنه البقاء في السلطة”.

ما استتبع ردًا في الحال من قبل الكرملين الذي أكد أن تلك المسألة شأن داخلي محض، فالروس وحدهم من يقررون ويختارون رئيسهم.

ليرد البيت الأبيض لاحقًا، وكذلك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن واشنطن لا تهدف إلى تغيير الحكم في روسيا أو غيرها من البلدان.

لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نأى بنفسه عن تصريحات بايدن، وقال ردًا على سؤال حول تصريحات الرئيس الأمريكي، على قناة فرانس 3 التلفزيونية: “ينبغي أن نكون واقعيين ونفعل كل شيء حتى لا يخرج الوضع عن السيطرة”.

وأضاف: “لن أستخدم هذه العبارات، لأنني ما زلت أتحدث إلى الرئيس بوتين، ولأن ما نريد القيام به بشكل جماعي هو وقف الحرب التي شنتها روسيا في أوكرانيا، دون شن حرب وبدون تصعيد”.

وفي نفس الوقت لم يهاجم بايدن ولا تصريحاته مؤكدًا أن واشنطن لا تزال حليفًا مهمًا، وتابع: “نتشارك في العديد من القيم المشتركة، لكن من يعيش بجانب روسيا هم الأوروبيون”.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه سيتحدث مع بوتين بشأن ممر إنساني مقترح لمدينة ماريوبول المحاصرة، كما تمت مناقشة الأمر مع تركيا واليونان.