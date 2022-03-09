أنهت أمانة منطقة القصيم رصد ومعالجة (203) من الآبار المكشوفة على مستوى منطقة القصيم خلال الفترة الماضية.

مبادرة تطوعية:

ويأتي ذلك ضمن مبادرة تطوعية لأمانة منطقة القصيم وبمشاركة كافة بلديات المنطقة، تهدف إلى رصد الآبار الارتوازية وتأمينها للحماية من مخاطرها.

تصحيح أوضاع الآبار:

في سياق آخر، دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في وقت سابق أصحاب الآبار غير المرخصة إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامة، وذلك بالإفصاح عن آبارهم غير المرخصة ضمن المهلة المحددة التي تنتهي في 19/ 2/ 1444هـ.

نظام المياه:

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تطبيقًا لنظام المياه الذي صدر في 11/ 11/ 1441هـ وينص في المادة الثالثة والسبعين منه على أنه “يعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام”.