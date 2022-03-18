واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء معاناته خارج ملعبه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد خسارته ضد النصر.

النصر يفوز بهدف

ولعب النصر ضد الفيحاء بالأمس على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح العالمي في الفوز بهدف سجله الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 48 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق البرتقالي عند 30 نقطة في المركز الثامن.

الفيحاء يُعاني خارج أرضه

وفشل الفريق البرتقالي في تحقيق الفوز خارج ملعبه للمباراة الـ11 على التوالي، حيث يعود آخر فوز حققه إلى شهر مارس الماضي، عندما تجاوز الطائي في حائل بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة.

وجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء 4 نقاط فقط من أصل 33 نقطة متاحة خارج أرضه في الـ11 مباراة، حيث خسر 7 مباريات وتعادل 4 مرات، ولم يحافظ على نظافة شباكه سوى في لقاء واحد فقط.

ولم يتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء من هز الشباك خارج ملعبه للمرة السادسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ليتراجع إلى المركز قبل الأخير في قائمة الأضعف هجوميًا بعد الحزم.