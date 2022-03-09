دشنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية معدات تقنية جديدة تخص قطاع الطرق بالمملكة، والتي من شأنها المساهمة في فحص حالة وعناصر الطرق ومعرفة مدى جودتها والخلل الموجود فيها، حيث تختص هذه المعدات بمسح وتقييم الطرق التابعة للوزارة.

معدة مسح الأضرار:

وشملت المعدات التي دشنت معدة مسح الأضرار بالأسطح الاسفلتية، والتي تختص بقياس الأضرار بأسطح الطرق بتقنية الليزر والتصوير الرقمي، إضافةً إلى معدة قياس معامل الوعورة العالمي IRI، التي تقيس مدى جودة الطريق بقياس معامل الوعورة العالمي بتقنية الليزر والتأكد من أنها ضمن حدود المواصفات، إلى جانب معدة التقييم الإنشائي لطبقات الرصف بقياس قوة ارتداد الوزن الساقط (FWD)، التي تستخدم لقياس القوة الإنشائية لطبقات الرصف من خلال إسقاط حمل معين، وقياس تأثير الحمل على طبقات الرصف من خلال حساسات موزعة على مسافات مختلفة من مركز إسقاط الحمل، وأخيراً جهاز قياس سماكات طبقات الرصف باستخدام تقنية الجيوريدار (GPR).

مسح وتقييم الطرق:

وسيتم استخدام هذه المعدات التقنية الجديدة في مسح وتقييم الطرق، وتنفيذ مستهدفات حملة “نحو طرق متميزة آمنة” في عامها الثاني، التي أطلقها معالي الوزير المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بهدف مسح وتقييم جميع شبكات طرق المملكة التي يتجاوز مجموع أطوالها أكثر من 73 ألف كم، وذلك لما تملكه هذه المعدات من تقنيات حديثة تسهم في تطوير الطرق والارتقاء بها ورفع مؤشر جودتها، وخفض معدل الحوادث عليها، وفقاً لأرقى المعايير والمواصفات القياسية العالمية.

وتسعى وزارة النقل والخدمات اللوجستية من خلال تدشين هذه المعدات إلى تحقيق مستهدفاتها في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية فيما يخص قطاع الطرق بالمملكة، التي تهدف للصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، ومواصلة ريادتها عالمياً على مستوى ترابط شبكاتها، وذلك من خلال الاهتمام بقطاع الطرق، ورفع مستوى أعمال السلامة والصيانة عليه.