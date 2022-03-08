تشارك شركة “ليوناردو” الإيطالية للصناعات الدفاعية في النسخة الأولى لمعرض الدفاع العالمي في العاصمة السعودية الرياض، حيث تعرض قدرات وحلول تكنولوجية متعددة المجالات، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ووفقاً لبيانِ للشركة، يتضمن التواجد الواسع النطاق لشركة ليوناردو تصميمًا لأربع منصات، التي تقدم مجموعة واسعة من البرامج والحلول التكنولوجية عبر المجالات، ومن بينها الجناح الرئيسي للشركة في قاعة 1، تواجد الشركة في الجناح السعودي في قاعة 2، والتركيز على البرامج التي طورتها الشركة في المملكة المتحدة في الجناح J37، وأخيرا أنشطة الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية في المنصة رقم 2 بالمعرض.

مستويات عالية من الأمان

ومن بين التقنيات المقترحة لضمان مستويات عالية من الأمان في البيئات المعقدة والمتعددة المجالات، رادار المراقبة الساحلية SPS 732 بعيد المدى، ورادار RAT 31 DL للمراقبة الرقمية طويلة المدى ورادار الدفاع الجوي بعيد المدى، ورادار Kronos Grand Naval متعدد الوظائف لتتبع الأهداف في وقت واحد.

كما تعرض ليوناردو نظامان آخران لتوفير المراقبة ثلاثية الأبعاد، مزودان بتقنية ليوناردو المتقدمة (Aesa) أو مجموعة المسح الإلكتروني النشط.

توفر الشركة أيضًا أجنحة كاملة ورادارات وأجهزة استشعار لجميع المنصات الجوية، بما في ذلك جهاز التشويش BriteCloud النشط القابل للقذف وMiysis Dircm (التدبير المضاد الموجه للأشعة تحت الحمراء) ونظام Sage لمهام الاستخبارات والاستطلاع RF ورادار Osprey 30 بتقنية AESA متعدد المجالات.