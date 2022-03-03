اختتمت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك اليوم، فعاليات معرض “سلامة الإنسان بنماء ونماء ” التي استمرت أنشطته التوعوية والتثقيفية لمدة 3 أيام، بمجمع تبوك بارك مول التجاري.

وحفل المعرض الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمشاركة أكثر من 21 جهة حكومية وأهلية وتطوعية بالمنطقة : ” بالعديد من البرامج التي حملت بين طياتها، حرص الدفاع المدني بآلياته ورجاله على رفع مستوى الوعي للمجتمع، كونه المحور الأهم في عملية البناء والنماء، وتوحيد الجهود بينه وبين الجهات المشاركة لنقل توجيهات وتعليمات السلامة والحماية لكافة المواطنين والمقيمين حتى يتم معرفة وتقييم الأخطار وطرق التعامل معها.

أنشطة توعوية للأسر والأطفال

كما ضم المعرض مجموعة من الأنشطة التوعوية للأسر والأطفال تخللها توزيع النشرات الإرشادية والتوعوية، إضافةً إلى أقسام توعوية من أهمها القسم المرئي، الذي يُعرض به عدة مقاطع إرشادية مرئية عن بعض الممارسات الخاطئة والخطرة داخل المباني والمنشآت، وكذلك نصائح للتعامل مع المواد الخطرة في حال أسيء استخدامها كالمسابح والسخانات الكهربائية والمواد المنظفة وآلات الطهي وغيرها، إضافةً إلى القسم المقروء الذي هدف بشكل خاص لتوعية كافة أفراد المجتمع.

وفي نهاية الحفل كرمت المديرية الافراد المشاركين من الجهات المشاركة.