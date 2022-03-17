قال رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي معالي محمد المزروعي: إن مشاركة الهيئة في معرض الشرق الأوسط للدواجن الأول الذي استضافته المملكة العربية السعودية خلال المدة من 14 إلى 16 مارس الحالي استطاع تسليط الضوء على أمن واستدامة قطاع الدواجن ومناقشة أحدث التوجهات العالمية، وما يترتب عليها من تحديات تواجه الصناعة وطرح الحلول والابتكارات.

منصة مثالية للشركات:

وعدّ في تصريح “لوكالة الأنباء السعودية” المعرض منصة مثالية جديدة ومتخصصة للشركات لدخول سوق الدواجن.

شركات ومشاريع:

وأضاف أن الهيئة تسهم في عدد من الشركات والمشاريع القائمة وتحت التأسيس والتنفيذ في مجال الدواجن وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 427.5 مليون دولار أمريكي تمثل الاستثمار في كل من شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي بجمهورية السودان وشركة الإمارات الوطنية للأغذية بدولة الإمارات العربية وشركة أصول للدواجن في سلطنة عمان ومشروع الشركة العربية الموريتانية للدواجن ومشروع إنتاج لحوم الدواجن في دولة الكويت، إضافة إلى مشروع إنتاج الدجاج اللاحم بمملكة البحرين.