يحتضن معرض العطور المقام ضمن فعاليات موسم الرياض عددًا من القوائم العالمية التي تتصدر عالم العطور بأنواعها الهادئة والنفاذة والخفيفة، التي تعبر عن شخصيات الزوار، وتعكس خصوصيتهم عبر منتجات مصنعة من خلاصة الأزهار والأعشاب والورود بعد مراحل القطف والفرز؛ لتتحول إلى عبير يخالط العقل ويسرح به في عوالم الروائح الجذابة التي تتفاعل معها الأحاسيس، وتتلقفها دون عناء.

منتجات أصيلة في معرض العطور

ومن خلال منتجات معرض العطور يستطيع زوار موسم الرياض استحضار روائح تحمل عبق الحنين إلى الماضي، عبر استعادة بعض المنتجات التي فقدت خلال السنين الماضية، وإحيائها مجددًا لتصبح هدايا استثنائية مميزة تمنح الزوار خيارات متنوعة في اقتناء العطور المتناسبة مع أذواقهم ورغباتهم المختلفة.

البخور والمستحضرات التجميلية

ويحوي المعرض عددًا من الأصناف العطرية المتجسدة في منتجات أخرى متنوعة، كالبخور والمستحضرات التجميلية، إضافةً إلى معامل مصغرة تتيح للزوار استكشاف رحلة صناعة العطور، وأبرز المراحل التي يمر بها قبل وصوله إلى المستهلك.

ويضم معرض العطور تحت سقفه العديد من العلامات التجارية البارزة في عالم العطور وصناعة التجميل، كما يجذب مُصنعي العطور والخبراء والمهتمين في واحدة من أميز المعارض الدولية المتخصصة التي تسهل مهمة الباحثين عن كل مميز وجديد، وتُعرفهم بأنواع حديثة من المنتجات العطرية، وخوض تجربة الاختيار وسط تعدد الخيارات التي يُقدمها صُناع العطور في مساحات ترفيهية تنافسية مميزة.

ويهدف المعرض من خلال أجنحته المتنوعة لتقديم منتجات فريدة ومتنوعة تُمكن الزوار من تجربة واقتناء أفضل الروائح العطرية الشرقية والغربية والاستمتاع بتجربتها، مما يسهم في تعزيز الفعاليات التسويقية داخل موسم الرياض وفعالياته المتنوعة.