أثار أحد المعلمين الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طريقته في تعليم تلاميذه، وأسلوبه المستخدم في شرح الدرس العلمي، حيث تباينت آراء المغردين حول طريقة وأسلوب المعلم في توصيل المعلومة ما بين مؤيد ومعارض.

عندما تحب عملك و تكون مخلص في ادائه 🌹 pic.twitter.com/XTZGsdRy7r

— د. أسعـد العرفـه 🇸🇦 (@DrArafah) March 9, 2022

معلم يشرح بطريقة غريبة:

وتداول رواد مواقع التوصل مقطع فيديو يظهر أحد معلمي المرحلة الابتدائية وهو يشرح دروس اللغة العربية مستخدمًا ذراعيه وجسده بطريقة غريبة إلى حد ما، في توصيل طريقة تعلم نطق الحروف.

وأظهر الفيديو المعلم وهو يشرح الحرف المكسور حيث يرفع يديه إلى أعلى ويرمي وسط جسده في اتجاه عكس حركة الزراعين دليل على السقوط، فيما يقلده التلاميذ في النطق وحركة الجسد.

تباين آراء المغردين:

وما بين مؤيد ومعارض تباينت الآراء في طريقة المعلم، حيث كتب استشار طب الأسرة الدكتور أسامة العرفة تعليقًا على الفيديو: “عندما تحب عملك وتكون مخلصا في أدائه”، وكتب علي النقيدان: “أكثر ما شدني هو التباين في الآراء بين مؤيد بشدة ومعارض بشدة.. أما رأيي فهو محايد وأعتبرها طريقة من طرق إيصال المعلومة وفي النهاية مخرجات هذه الطريقة هل هو نافع أم لا هنا مربط الفرس”.

وغرّد حساب يحمل الحياة علم بقوله: “هو مجتهد بعمله لكن لو جعل الاجتهاد أساسي وهو التلقي الصحيح دون حركات الجسم الذي شاهد الأطفال يطبقونها مما تأثر على طبيعة قراءتهم في المستقبل تجده يفعل حركة دون شعور بسبب ترتب هذه الطريقة بعقله”، مطالبًا في نفس الوقت وزارة التعليم باتخاذ إجراء فورًا بوقف هذه التصرفات من بعض المعلمين.

وكتب عبدالرحمن الفريدي: “أنا لست مؤيد ولا معارض لهذه الطريقة، لكني متأكد من أن كثير ممن ينتقدون لا يجيدون تدريس هذه المرحلة فقط ينظّرون، أعتقد يكفي أنه نجح في جذب انتباه هذا العدد الكبير وأبقى على تركيزهم وأثار حماسهم، وهذا من أصعب الأمور في تدريس هذه الفئة”.