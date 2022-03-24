خرج الفنان الكويتي علي كاكولي من السجن، عقب شموله بعفو أميري صادر مؤخرًا بمناسبة الأعياد الوطنية في الكويت، والذي شمل مئات السجناء، بينهم مواطنون، ووافدون، أُفرج عن نحو 100 شخص منهم.

من هو علي كاكولي؟

وعلي كاكولي ممثل، ومغنٍ كويتي، في الثلاثينيات من عمره، شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية، ونستعرض أهم المعلومات عنه.

ولد بدولة الكويت في 20 أكتوبر عام 1986

تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج

بدأ نشاطه الفني عام 2005

اشتهر بتقديمه البرامج الترفيهية الرمضانية وبمشاركته في الأعمال الدرامية الخليجية

أشهر أعماله التليفزيونية جادة 7، قلوب حائرة، ليلة عيد، دفعة بيروت

من مسرحياته صنع في زين، زين والأقزام السبعة

قدم بعض الأعمال الغنائية والتي كان آخرها أغنية “النفخة الكدابة” التي قدمها باللهجة المصرية

3 سنوات سجن

في منتصف العام الماضي 2021، أشارت صحف محلية كويتية إلى ضبط فنان مشهور لتورطه بقضية مخدرات، واكتفت الصحف بذكر الأحرف الأولى من اسم الممثل “ع.ك” دون الإشارة إلى اسمه بشكل واضح.

وبدأت محاكمة كاكولي، منذ أغسطس الماضي، حيث صدر أول حكم عن محكمة الجنايات، في سبتمبر الماضي، بسجنه 5 أعوام، وتغريمه 5 آلاف دينار (16.6 ألف دولار). عن تهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.

وفي شهر نوفمبر الماضي، خففت محكمة الاستئناف من الحكم، وقضت بسجنه 3 سنوات و4 أشهر، مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 3 آلاف دينار (نحو 10 آلاف دولار).