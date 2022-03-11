فجر القانوني أحمد الأمير مفاجأة من العيار الثقيل عن رفض أحد الأندية السعودية إسناد مبارياته للحكم الهولندي داني ماكيلي الذي أدار مباراة الريال وباريس سان جيرمان أمس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ماذا فعل حكم مباراة الريال وباريس ؟

وقال الأمير عبر حسابه في “تويتر” : ” الحكم الهولندي داني ماكيلي حكم لقاء الريال وسان جيرمان، كان ضمن قائمة مرفوض حضورها وإدارتها لمباريات أحد الأندية المحلية، والسبب أخطاؤه الساذجة وعدم اهتمامه بإدارة مباريات دورينا، آخر أخطائه كانت طرد اللاعب تفاريس من الفيصلي في مباراة السوبر السعودي رغم استعانته بتقنية الفيديو”.

وبدأ ماكيلي صاحب الـ38 عامًا، مسيرته التحكيمية في عام 2009، ثم أصبح حكمًا دوليًا في عام 2011.

حكم أثار الجدل بلقاء البرتغال وصربيا

يذكر أن ماكيلي كان أثار الجدل، بعدما رفض احتساب هدف صحيح للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة صربيا في تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الأوروبية في مارس الماضي، حيث انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، ولو احتُسب الهدف لفازت البرتغال بثلاثية مقابل هدفين.

وتسببت هذه المباراة في خسارة البرتغال لنقطتين تسببا في تأهل منتخب البرتغال للعب الملحق المؤهل لـ كأس العالم 2022 في قطر.