حسم اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا مصيره مع نادي يوفنتوس الإيطالي بالرحيل، وذلك بالمجان بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اللاعب صاحب الـ28 عامًا دخل في مفاوضات مع إدارة اليوفي قبل عدة أشهر لكن تقارير صحفية إيطالية أشارت إلى أن المفاوضات وصلت لـ طريق مسدود ليقترب اللاعب من الرحيل عن صفوف اليوفي بالمجان صيف العام الحالي.

ديبالا سيرحل رغم حاجة يوفنتوس له !

ديبالا قاد فريقه يوفنتوس مساء أمس الأحد، للفوز على منافسه ساليرنتيانا، ضمن الجولة الـ 30 من لقاءات الدوري الإيطالي، حيث سجل الهدف الأول للبيانكونيري قبل أن يعزز التقدم اللاعب فلاهوفيتش.

وتمكن اللاعب الأرجنتيني من إحراز 13 هدفًا في 29 مباراة شارك بها في جميع المسابقات.

اليوفي في المركز الرابع

ويتواجد يوفنتوس في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة جمعها من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 8 وخسارة 5 مواجهات وتسجيل 47، وتلقي 26 هدفًا، وبات قريبًا من المركز الثاني بعد أن ذلل الفارق إلى 4 نقاط فقط.

جدير بالذكر أن ديبالا يلعب في صفوف يوفنتوس منذ عام 2015 قادمًا من نادي باليرمو الإيطالي.