روى أحد المواطنين، يدعى خالد، كيف أوقعه حرصه على جمع المال بأي وسيلة في عالم المخدرات، والحبس لمدة 8 سنوات.

#مفترق_طرق | حرص خالد على جمع المال بأي وسيلة أوقعه في عالم المخدرات.. القصة كاملة👇. #قناة_السعودية pic.twitter.com/Lr06dDhzOy

— قناة السعودية (@saudiatv) March 19, 2022

وقال الشاب خالد، خلال ظهوره ببرنامج “مفترق طرق” على قناة السعودية: “كان وضعي طبيعي في بداية الأمر كأي شخص ملتزم في دوامه، ولم أكن أعاني من أي ضغوط”.

بداية طريق الانحراف:

وتابع الشاب خالد، والذي يبلغ من العمر 47 عامًا، إلى أنه بدأ التفكير في تعاطي المخدرات عندما تعرض للكثير من الضغوط، قائلًا: “أصحاب السوء كانوا يقولون لي انسى أفكارك ومشاكلك، تعاطى وما عليك، وأن المخدرات ليست مضرة”.

وقال خالد: “بدأت في تعاطي الحبوب ثم اتجهت للسجائر، وبدأت الحياة تسير على هذا المنوال”.

ضائقة مالية:

وواصل خالد: “مع مرور الوقت أصبحت أعاني من ضائقة مالية، وبدأت الحياة تكبر معي، وتعرفت على أشخاص في مجال المخدرات، وأصبحت أروج للمخدرات من خلال أخذ كميات كبيرة وبيعها”.