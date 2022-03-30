سيحقق دوري محمد بن سلمان للمحترفين العديد من المكاسب، وذلك بعد تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2022 بـ قطر.

مكاسب مميزة لـ دوري محمد بن سلمان

وقال طارق التايب نجم الكرة الليبية ونادي الهلال السابق، إن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سيحصد مكاسب عديدة أبرزها أنه سيخطو خطوة نحو تصنيفه كواحد من أقوى الدوريات في العالم، كما سيكون الدوري السعودي له دعاية قوية بعد تأهل الأخضر للمونديال كدليل على قوته.

وأشار إلى أن دوري المحترفين سيجذب أكبر اللاعبين بسبب تطوره وقوة المنافسة فيه.

المنتخب السعودي أول فريق عربي يتأهل للمونديال 6 مرات

وأكد التايب على أن تأهل الأخضر لنهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه كأول منتخب عربي يفعل ذلك دليل على تطور وتقدم الكرة في المملكة.

يذكر أن المنتخب السعودي كان أنهى التصفيات في المركز الأول بعد تعادل اليابان مع فيتنام، وفوز السعودية على أستراليا بهدف سالم الدوسري.