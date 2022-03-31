باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر شعبان 1443 هـ.

5279 جولة رقابية:

وقالت الهيئة إنها نفذت 5279 جولة رقابية وحققت في 258 بلاغًا كما أوقفت 127 شخصاً منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، وذلك بجرائم أبرزها الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

الجهات:

ولفتت الرقابة ومكافحة الفساد أن الجهات التي تم ضبط الموقوفين فيها هي وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان وكذلك الهيئة العامة للطيران المدني.